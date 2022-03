Das mãos nasce a poesia

Das mãos do poeta nasce a poesia

Nasce de uma semente já madura

Nasce a noite, de manhã, nasce cada dia

Pede para nascer essa linda criatura.

Já fecundou e deseja ver a luz do dia

E ser derramada no papel ou na tablete

Mas ao nascer vem cheia de alegria

Não quer colo, quer andar de trotinete.

Arranco as ervas daninhas que as trovas

Travam no verso, adverso ou no adereço

Como é linda, nasce com ideias novas

Tão delicada, nem sei se a mereço.

Abro meus braços pois já está madura

Ela alfabetiza a brisa e a leitura.

Como está madura, traz aroma e alegria

Pois das mãos do poeta nasce a poesia!

José Valgode