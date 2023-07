Das mãos do poema sai a poesia

Seja monótona, insípida, ou motivadora

Mas quando sai que proporcione alegria

E que o poeta da poesia se enamore!

Semeando poesia, logo de manhã para ela crescer

Se for pacífica irá produzir bons resultados

Não dês descanso a tua pena até ao anoitecer

Seja nos bons momentos, seja nos maus bocados!

Pois é das mãos do poeta que nasce a poesia

Nasce um embrião: mas se tornará uma semente madura.

E continuará a nascer de manhã, e em qualquer dia

Pede que nasça em paz essa linda criatura.

Pois vai fecundar e deseja ver a luz do dia

E ser derramada no papel ou numa tablete

Mas ao nascer ela virá cheia de alegria

Já não não desejará colo, mas sim uma trotinete.

E o poeta arranca as ervas daninhas que as trovas

Travam no verso, adverso ou no adereço

Como é linda, quando nasce com ideias novas

Será delicada, tão formosa que nem sei se a mereço.

Mas meus braços estão abertos, pois irá ser madura

Pois irá alfabetizar a brisa e incentivar a leitura.

E quando estiver madura, trará aroma e alegria

Pois das mãos do poeta nasce a poesia!

José Valgode