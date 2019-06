Das intermitências do amor

Não ter-te

é pior do que ter-te

de vez em quando

não ter-te

é muito mais duro do que ter-te

de forma intermitente

ter-te só às vezes é cruel

muito ruim

demasiado mau

mas não ter-te é pior

do que tudo o resto

porque eu quero-te

permanentemente

ininterruptamente

continuadamente

e com todos os outros advérbios

que signifiquem para sempre e

todos os dias

porque eu quero

acordar e adormecer contigo

todos os dias

porque eu quero rir e abraçar-te

todos os dias

porque eu quero sentir o teu cheiro

e os teus beijos na minha boca

todos os dias

porque quando estou contigo

eu gosto do homem que sou

todos os dias

porque não ter-te já tive

e fui infeliz

profundamente infeliz

e perdido e arredado de mim mesmo

e embora ninguém acredite

eu e tu acreditamos

e isso é o mais importante

e embora todos digam “eu não era capaz!”

nós queremos e somos capazes

e é isso que nos move

e embora todos digam que está errado

quem são eles para dizer que está errado?

eu sei que te amo e te quero

eu sei que sou capaz

porque o meu coração me ajuda

nesta luta contra o dia-a-dia

e contra mim mesmo

sim, é um combate

mas que dá sentido a tudo

porque há certas vitórias

que só se merecem lutando

e eu e tu merecemos

o amor e a felicidade

porque eu mereço

uma mulher como tu

e porque modestamente acho

que mereces um homem como eu

que te ama e quer

e te traz nas palmas das mãos

que te deseja tão ardentemente

como no momento seguinte

só te quer dar mimos como a uma menina

porque luto para estar contigo

contra mim mesmo se for preciso

todos os dias

e que ninguém me venha com realidades

que da minha sei eu

e da nossa sabemos nós

e o meu coração também sabe de ti

é ele, aliás, que sabe melhor

falar-me de ti.

que sabem os outros?

nem da vida deles, quanto mais

virem dar lições sobre o tempo e o espaço

e as nossas intermitências

as intermitências dos nossos dias

não são intermitências do nosso amor

que é constante e corajoso e voluntário

arrebatador e maravilhoso e se fortalece

todos os dias

e isso é tudo

e tu, meu lindo amor,

que já foste o meu amor-quase

sei bem, sabes bem

hoje mais do que nunca,

que hoje és

bem mais do que ontem

mas bem menos do que amanhã

o meu amor-sempre.

JLC04062019