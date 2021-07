Dar à Costa 

Com a detenção de Luís Filipe Vieira (LFV) no âmbito do caso “Cartão Vermelho” em que é arguido mais um filho, um empresário e um outro conhecido por “Rei dos Frangos”, impunha-se imediatamente a demissão de presidente do Sport Lisboa e Benfica (SLB).

Tal não acontece. Mas não vem o maior mal ao mundo (do futebol, que é um outro mundo) porque não é ilegal.

Por via da legalidade sobe ao lugar de presidente do clube, Rui Costa (RC) – que, quem percebe de bola, diz que LFV o perfilava para lhe suceder na próxima eleição, com fortes probabilidades de ser eleito presidente.

Desde uma tribuna no relvado do Estádio da Luz, RC anunciou solenemente (rodeado de familiares) que era desde ali o presidente do clube. Empregou as palavras e interjeições habituais nestes casos.

Creio que – de acordo com o supracitado – o mais curial seria os órgãos do clube agendarem eleições o mais breve possível.

Rui Costa poderia até vir a ganhar a eleição e exercer o seu mandato com toda a competência. Mas era tudo mais clarinho (que a Coca-Cola) se fossem convocadas eleições. Assim pode perspassar para a malta da bola a ideia que está maculado porque era vice-presidente de LFV.

Pode até estar à margem de tudo. Nada saber das gerências que LFV fazia em seu proveito, mais no duns amigos em comandita.

Mas Rui Costa ao dizer do relvado que é presidente do Benfica, pode parecer conivente.

Na minha ingénua opinião, RC deu a entender em menos meia dúzia de palavras, porque não verberou mais que meia dúzia de palavras, que vai ser candidato, sem se apurar se vai haver eleições antecipadas.

É possível perspassar a ideia que estará a ganhar tempo para que as estruturas do clube possam dissimular algumas ilegalidades a quem pudesse vir de fora.

Mário Adão Magalhães

(Não pratico deliberadamente o chamado Acordo Ortográfico).