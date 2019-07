Dany Mota: o CR7 de Entella pode estar a caminho do PAOK

Um dos destaques do recém-promovido clube italiano Virtus Entella, Dany Mota tem vindo a despertar a atenção de vários emblemas europeus. Depois de ter sido associado a Sporting e Sagaroça, o avançado português de 21 que começou a carreira no Luxemburgo é pretendido pelo PAOK.

Segundo meios de comunicação italianos, a equipa comandada por Abel Ferreira já estabeleceu os primeiros contactos com os dirigentes do Virtus Entella. Recorde-se que o presidente do clube do segundo escalão italiano admitiu já ter recebido uma proposta de dois milhões de euros que foi recusada.

Nascido no Luxemburgo, e com nacionalidade portuguesa e luxemburguesa, Dany Mota Carvalho, a quem no Entella chamam CR7, deu início à carreira no Pétange.

Em 2015 mudou-se para o futebol italiano onde além do Virtus Entella também representou a equipa sub-20 do Sassuolo.

Dany Mota recusou representar o Luxemburgo pois sonha jogar pela equipa nacional portuguesa.