No âmbito do Dia Internacional da Mulher, a Danone celebra a realização da plena paridade de género na sua organização, incluindo todos os níveis de gestão e liderança. Atualmente, 53% da sua força de trabalho em Portugal é composta por mulheres, ou seja, metade da gestão intermédia (equipa de gestão e equipas mais diretos) são mulheres. Além disso, a empresa confirma que não existe qualquer diferença salarial.

A Danone trabalha há mais de 15 anos na concretização de mudanças reais na sua organização, através de um plano de igualdade baseado num compromisso de talento neutro em termos de género. Este plano tem-se centrado principalmente nos processos de recrutamento, bem como na avaliação do desempenho e potencial da força de trabalho, assegurando que todos estes processos são livres de preconceitos. Quando o plano foi lançado em 2007, a empresa tinha uma força de trabalho masculina de 70%. Atualmente, mesmo em áreas onde tradicionalmente os homens têm sido mais predominantes, a Danone Ibéria tem uma forte presença feminina: 64% dos cargos relacionados com a ciência e a investigação são ocupados por mulheres.

“Na Danone, estamos empenhados no talento neutro em termos de género. Como resultado deste compromisso, atingimos a paridade a todos os níveis na nossa organização. Como empresa B Corp com um duplo objetivo, queremos ser um agente de mudança e ter um impacto positivo na sociedade. E para isso, é essencial que as nossas equipas e as nossas marcas sejam um exemplo da diversidade que existe no nosso ambiente“, explica Élio Alves, Diretor de Recursos Humanos da Danone Portugal.

Além de promover iniciativas a nível interno, a Danone é, há mais de 4 anos, membro do movimento HeForShe promovido pelas Nações Unidas. Uma iniciativa que procura promover um esforço comum na luta contra a desigualdade de género, envolvendo homens e mulheres. Além disso, a empresa já foi premiada em várias ocasiões pelo seu trabalho de criação de um ecossistema igual, respeitoso e inclusivo. Conseguiu por exemplo estar presente nas últimas três edições do Gender Equality Index de Bloomberg (2019, 2020 e 2021).

Progressos na conciliação

Apoiar e proteger todas as mulheres que decidem tornar-se mães é uma prioridade da Danone. Para isso, a Danone promove diversas medidas como o cumprimento do salário em até 100% durante a licença-maternidade, duas semanas adicionais de licença remunerada, assistência à guarda de crianças ou assistência escolar até as crianças atingirem a maioridade, entre outras. Ao todo, a empresa conseguiu que 100% das colaboradoras que foram mães, regressassem plenas ao trabalho.

Ultrapassar desafios para um futuro mais igualitário

O objetivo da Danone é manter os níveis de paridade de género alcançados e continuar a progredir nas áreas em que há margem para melhorias. A empresa tem apostado em ajudar as mulheres a tomarem consciência dos preconceitos que possam ter quando tomam decisões sobre as suas carreiras, e em proporcionar-lhes mecanismos para minimizar os efeitos negativos que estes preconceitos podem causar na gestão de sua carreira.

Por exemplo, os dados indicam que as mulheres têm tendência a não se candidatarem a ofertas de emprego se não cumprirem 100% dos critérios solicitados, em comparação com 40% para os homens. Está comprovado que a forma como as ofertas de emprego são escritas pode repercutir ou predispor um género a candidatar-se mais do que o outro. A Danone está empenhada numa formulação diferencial das ofertas, utilizando inteligência artificial para analisar, antes de publicar qualquer oferta, se esta contém linguagem neutra e não gera preconceitos em termos de género.

Da mesma forma, a falta de referências femininas faz com que muitas mulheres não se projetem em cargos de gestão de topo. Neste sentido, a empresa esforça-se por tornar as mulheres visíveis e posicioná-las tanto interna como externamente, de modo que possam servir de inspiração para as novas gerações.

Sobre a Danone

Com a missão de levar saúde através da alimentação ao maior número de pessoas possível, a Danone, fundada em 1919, encontra-se entre os líderes mundiais da indústria alimentar e está atualmente organizada em três divisões: produtos diários essenciais (produtos lácteos e vegetais), nutrição especializada (nutrição infantil e nutrição clínica) e águas. Através da sua missão e do seu compromisso com o progresso, tanto empresarial como social, a companhia pretende construir um futuro mais saudável, através de uma saúde melhor, de uma vida melhor e de um mundo melhor para todos os seus parceiros: os seus cerca de 100.000 colaboradores, consumidores, pacientes, clientes, fornecedores, acionistas e todas as comunidades com as quais interage. Com produtos presentes em mais de 120 mercados, a Danone alcançou um volume de negócios de 24,2 mil milhões de euros em 2021. Em 2022, a Danone Iberia foi recertificada pela terceira vez como a empresa alimentar B Corp com a pontuação mais alta por satisfazer os mais elevados padrões de desempenho social e ambiental, transparência e responsabilidade. Até 2025, a Danone pretende tornar-se uma das primeiras empresas multinacionais a obter a certificação global B Corp™.