O capitão do F. C. Porto falhou o jogo realizado esta quarta-feira de manhã, com o Farense, e regressou mais cedo ao Olival.

O episódio que motivou o abandono do estágio terá acontecido, na segunda-feira à noite, após o jantar. Um alegado atraso da equipa técnica terá motivado a intervenção de Danilo junto do treinador, que não terá gostado de ter sido confrontado.

Leia mais em Jornal de Notícias