Daniela Ruah vai passar para a realização

O Vitória de Guimarães, sexto classificado da I Liga, com 13 pontos, recebe o Portimonense, 16.º, com sete, em partida da nona jornada, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de António Nobre, da Associação de Futebol de Leiria.