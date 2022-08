Daniela Melchior volta a aparecer no cinema americano

A atriz portuguesa vai participar no filme “Profissão: Duro”, um remake de 1989. No mesmo filme aparece o famoso ator Jake Gyllenhaal.

Mais uma participação portuguesa no cinema americano. Depois de fazer parte do filme “O Esquadrão Suicida”, Daniela Melchior vai agora aparecer no filme conhecido em inglês como “Road House”, como revela o Expresso.

O filme será produzido pela Amazon Prime e terá como realizador Doug Liman, que realizou também o filme “Mr. and Mrs. Smith”. O filme fala sobre um ex-combatente da UFC que se torna segurança num bar em Florida Keys.

