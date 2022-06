Daniela Melchior vai entrar nos “Guardiões da Galáxia”

A atriz portuguesa Daniela Melchior continua a dar cartas no mundo do cinema e, desta vez, prepara-se para encarnar uma nova personagem no terceiro volume dos “Guardiões da Galáxia”.

Depois do sucesso de Daniela Melchior enquanto Ratcatcher 2, no “Esquadrão Suicida”, o realizador dos “Guardiões da Galáxia”, James Gunn, confirmou no Twitter esta quarta-feira os rumores que ligavam a portuguesa ao novo papel.

Também a atriz aproveitou a oportunidade para se congratular publicamente sobre o novo desafio, o segundo ao lado de Gunn.

O papel de Daniela Melchior ainda não foi revelado, mas já se sabe, para desagrado de alguns fãs, que não será Moondragon (Serpente da Lua), personagem com poderes telepáticos e mestre em artes marciais.

