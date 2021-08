Daniela Melchior é a maior!

Daniela Melchior está a viver um momento de glória depois do sucesso do filme ” The Suicide Squad”.

A portuguesa tornou-se na atriz mais popular do mundo no IMDb, uma plataforma de dados de cinema, consultada por milhões de utilizadores em todo o planeta, e está à frente de nomes sonantes como Markie Post ou Margot Robbie, que também faz parte do elenco de “The Suicide Squad”.

Este é o primeiro projeto em Hollywood de Daniela Melchior. A atriz portuguesa veste o papel de Ratcatcher 2, uma super-vilã que tem o poder de controlar ratazanas e que se torna heroína num espetáculo de super-heróis, e que tem também uma ligação a Portugal.

Depois de Daniela Melchior ter sido aceite para o papel, a produção decidiu adaptar o papel às suas origens e ligar a personagem a Portugal, mais propriamente ao Porto.

