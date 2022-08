Daniel Soares estreia nova “curta” na Suíça

O realizador Daniel Soares prepara-se para estrear a curta-metragem “Please make it work” no Festival de Cinema de Locarno, que começa esta quarta-feira na Suíça.

Segundo a distribuidora Portugal Film, o filme “Please make it work” foi feito em março passado, durante uma residência da Locarno Film Academy, orientada pelo realizador Michelangelo Frammartino, com participação de doze jovens realizadores.

O mote para aquela residência artística era trabalhar e interpretar, do ponto de vista cinematográfico, a paisagem da região de Ticino, na Suíça.

Num só plano aberto, sem cortes, Daniel Soares filmou os percalços de uma mulher portuguesa, encarregada de limpar uma casa alugada a turistas, situada em plena paisagem montanhosa.

“Please make it work” é a terceira curta-metragem de Daniel Soares, juntando-se a “Forgotten” (2018) e a “O que resta” (2021).

Este filme “O que resta” venceu o grande prémio de curta-metragem no Festival Premiers Plans, em Angers (França), e o prémio de melhor curta-metragem portuguesa do IndieLisboa.

“Please make it work” terá estreia na quinta-feira, em Locarno, juntamente com os restantes filmes daquela residência artística, na secção “Pardi di domani”.

O 75.º Festival de Cinema de Locarno, que começa hoje, contará com “Nação Valente”, de Carlos Conceição, na competição oficial.

Fora de competição, estão previstas as estreias de dois documentários: “Onde fica esta rua? Ou sem antes nem depois”, de João Pedro Rodrigues e João Rui Guerra da Mata, e “Objetos de Luz”, de Acácio de Almeida, por Marie Carré.

No “Pardi di domani” está o filme de animação “L’ombre des papillons”, da realizadora marroquina Sofia El Khyari, coproduzido por França, Qatar, Marrocos e Portugal, pela Cola Animation.

“O dia do desespero” (1992), filme de Manoel de Oliveira sobre os últimos dias de vida do escritor Camilo Castelo Branco, irá passar em Locarno na secção “História(s) do Cinema”.

O Festival de Cinema de Locarno terminará a 13 de agosto.

