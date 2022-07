Daniel Fernandes tem uma música para todos os que voltam a Portugal

Lançada a julho deste ano, “Vou voltar ao meu país” é a nova aposta de Daniel Fernandes, o intérprete e autor da música que é “fruto do contacto com os emigrantes e da partilha com o próprio das suas histórias de vida”.

O novo tema de Daniel Fernandes reflete “o sentimento de quem deixou Portugal em busca de uma nova vida, mas sempre com o pensamento de um dia voltar”, avança a editora Espacial.

Em comunicado de imprensa, a editora ainda confidencia que o novo single “foi a forma que o artista encontrou para agradecer ao seu público no estrangeiro por todo o carinho e apoio recebido a cada festa por onde passa”, onde devido ao “contacto constante com as pessoas e com as suas histórias de vida” surgiu a inspiração para o novo tema.

A Espacial aponta ainda o “cariz popular das músicas do cantor”, que são “sempre pautadas pelos ritmos apelativos dos bailes e festas que ocorrem um pouco por todo o país, assim como junto das comunidades lusas”. A isto soma-se a particularidade das composições de Daniel que se “caracterizam pelo jogo de palavras que só a língua portuguesa proporciona, tornando-os em divertidas histórias que apontam certeiramente a um público ávido de diversão”.