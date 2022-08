Daniel da Mota regressa ao clube que o viu crescer

O extremo lusodescendente volta esta época a jogar no FC Etzella. Depois de ter jogado no F91 Dudelange, o jogador regressa agora ao clube de formação.

Daniel da Mota rumou ao clube atual detentor do título em 2008. Depois de algum tempo em Itália e no Racing FC do Luxemburgo, esteve na época passada ao serviço do FC Differdange.

O extremo-esquerdo tem 37 anos e é internacional luxemburguês, como refere o Contacto. Foi seis vezes campeão no Grão-Ducado e levantou cinco taças do Luxemburgo. Volta agora para o clube de Ettelbruck.

Veja aqui a publicação do clube de Daniel da Mota a confirmar a contratação.

16 Joër duerno! Wëllkomm zréck doheem am Däich Daniel Da Mota!😍💪🏼⚪️🔵 Posted by FC Etzella Ettelbruck on Friday, July 1, 2022

#portugalpositivo