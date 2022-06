Daniel Bastos enaltece comunidades portuguesas

Esta segunda-feira, o historiador e colunista do BOM DIA, Daniel Bastos, que tem publicado vários livros no domínio da História e Emigração, cujas sessões de apresentação o têm colocado em contacto estreito com a Diáspora, apresentou o seu novo livro “Crónicas – Comunidades, Emigração e Lusofonia” no Círculo de Arte e Recreio (CAR) em Guimarães.

No decurso da sessão numa das mais relevantes associações culturais da cidade berço de Portugal, pautada por um forte sentido de intervenção comunitária onde participam e convivem pessoas dos diferentes sectores profissionais e sociais, o escritor além da apresentação do seu mais recente livro que reúne os textos que tem escrito nos últimos anos em diversos meios de comunicação dirigidos para as comunidades lusas, proferiu uma palestra onde abordou o passado, o presente e o futuro da emigração portuguesa.

Ao longo da sua comunicação, o investigador enalteceu o papel e importância das comunidades portuguesas, genuínas embaixadas do país no mundo, e as enormes potencialidades culturais, económicas e políticas que as mesmas representam nas pátrias de acolhimento e origem.

Historiador, escritor e professor, Daniel Bastos é atualmente consultor do Museu das Migrações e das Comunidades, sediado em Fafe, e da rede museológica virtual das comunidades portuguesas, instituída pela Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, que pretende criar uma plataforma entre diversos núcleos museológicos, arquivos e coleções respeitantes à história e à memória, à vida e às perspetivas de futuro dos portugueses que vivem e trabalham fora do seu país.