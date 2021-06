Daniel Bastos embaixador da fundação “Nova Era Jean Pina”

O escritor e historiador Daniel Bastos, colunista regular do BOM DIA, que ao longo dos últimos anos tem publicado vários livros no domínio da história e emigração, cujas sessões de apresentação o têm colocado em contacto estreito com as Comunidades Portuguesas, é o novo embaixador da fundação “Nova Era Jean Pina”.

A fundação “Nova Era Jean Pina”, constituída em 2019, por um dos mais dinâmicos e beneméritos empresários portugueses em França, João Pina, administrador do Grupo Pina Jean, sediado nos arredores de Paris, um grupo empresarial com atividades em áreas como a construção civil, limpeza e reciclagem de resíduos, que tem dinamizado relevantes iniciativas de ação social no território francês e nacional, assume como principal missão a promoção de uma cultura e rede de solidariedade nas comunidades portuguesas.

Sob o lema “Solidariedade em Movimento”, e sustentando que “a solidariedade não tem fronteiras”, a Fundação “Nova Era Jean Pina”, que tem vários membros dos seus órgãos sociais espalhados pela França, Bélgica, Estados Unidos da América e Brasil, visa com o convite endereçado ao escritor e historiador Daniel Bastos para embaixador da instituição, reforçar no seio da Diáspora, a promoção, apoio e desenvolvimento de projetos de solidariedade em prol das pessoas mais desfavorecidas ou vulneráveis, como idosos, crianças institucionalizadas e desempregados.