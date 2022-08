Daniel Bastos e Orlando Pompeu homenageados no Museu das Comunidades

No passado dia 9 de agosto, no âmbito da Festa do Emigrante promovida pelo Município de Fafe, decorreu uma iniciativa que congregou um conjunto diversificado de acontecimentos de cariz cultural, social e identitário.

Pretendeu homenagear os emigrantes locais num período em que visitam a Sala de Visitas do Minho: o mestre-pintor Orlando Pompeu e o historiador Daniel Bastos apresentaram, respetivamente, uma exposição e um livro dedicado às comunidades portuguesas.

A sessão encheu o Salão Nobre do Teatro Cinema de Fafe com inúmeros emigrantes oriundos de França, Brasil e Canadá. Contou com a presença do Presidente do Município de Fafe, Antero Barbosa, da Vereadora da Cultura, Paula Nogueira, da Vereadora da Ação Social, Palmira Dia e da deputada lusodescendente, Nathalie de Oliveira.

Iniciou-se com a inauguração de uma exposição composta pelos desenhos concebidos propositadamente por um dos mais consagrados artistas plásticos portugueses da atualidade, para ilustrarem a obra “Crónicas – Comunidades, Emigração e Lusofonia”.

No decurso da sessão foi apresentado aos presentes o mais recente livro de Daniel Bastos, cujo percurso tem sido alicerçado no seio da Diáspora, e que procura, através das crónicas que escreve regularmente na imprensa de língua portuguesa no mundo, dignificar, reconhecer e valorizar as sucessivas gerações de compatriotas que saíram de Portugal.

Referira-se que, sendo ambos naturais do concelho de Fafe, o mestre-pintor Orlando Pompeu é detentor de uma carreira de quase quarenta anos, e a sua obra consta de variadas coleções particulares e oficiais em Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Alemanha, Suíça, Croácia, Austrália, Brasil, México, Dubai, Canadá, Itália, EUA e Japão.

O historiador Daniel Bastos é atualmente consultor do Museu das Migrações e das Comunidades, sediado em Fafe, e da rede museológica virtual das comunidades portuguesas, instituída pela Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas.