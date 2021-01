Daniel Bastos distinguido por trabalho literário em prol da emigração

O historiador Daniel Bastos, colunista do BOM DIA, e autor de vários livros sobre História e Emigração, cujas sessões de apresentação o têm colocado em contacto estreito com as Comunidades Portuguesas, foi distinguido no decurso do presente mês pela Junta de Freguesia de Fafe com a Medalha de Mérito na área da Literatura, em reconhecimento do trabalho que ao longo dos últimos anos tem dedicado à diáspora portuguesa.

Natural do concelho minhoto, e com uma formação eclética que perpassa as áreas da História, Teologia, Ética e Filosofia Politica, e vários prémios e participações em conferências nacionais e internacionais, o percurso pessoal e literário do professor, escritor e historiador, autor entre outros dos livros “O olhar de compromisso com os filhos dos Grandes Descobridores” e “Dias de Liberdade em Portugal”, concebidos a partir do espólio do consagrado fotógrafo que imortalizou a Emigração Portuguesa, Gérald Bloncourt, tem sido alicerçado no seio da Diáspora e da Lusofonia.