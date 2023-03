Daniel Bastos distinguido no Canadá

No âmbito dos Prémios Corte-Real 2022, uma iniciativa organizada pelo jornal LusoPresse, um relevante meio de comunicação social da comunidade portuguesa em Montreal, a segunda maior cidade do Canadá e a primeira da região de Quebeque, o historiador Daniel Bastos, colunista regular do BOM DIA, foi distinguido com o Prémio Corte-Real Reconhecimento.

Professor e autor de vários livros que retratam a história da emigração portuguesa, e atualmente consultor do Museu das Migrações e das Comunidades, sediado em Fafe, e da rede museológica virtual das comunidades portuguesas, instituída pela Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas. Daniel Bastos foi distinguido em conjunto com o economista Carlos Leitão, até há pouco tempo ministro das Finanças do Quebeque, e de Duarte Miranda, ex-vice-presidente Internacional do Banco Royal do Canadá, pelo trabalho que tem desenvolvido em prol da diáspora lusa e vertido nas páginas do jornal luso-canadiano.

Refira-se que o Prémio Corte-Real com três categorias distintas, Louvor, Carreira e Reconhecimento, foi criado em 2016 de forma premiar o mérito comunitário de elementos distintivos de entre toda a comunidade portuguesa do Quebeque.

Estima-se que atualmente vivam no Canadá mais de meio milhão de luso-canadianos, sobretudo concentrados em Ontário, Quebeque e Colúmbia Britânica, representando cerca de 2% do total da população canadiana que constitui um hino ao multiculturalismo.

