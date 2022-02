Daniel Bastos destaca contributo madeirense na comunidade luso-canadiana

O historiador e escritor Daniel Bastos, colaborador do BOM DIA que ao longo dos últimos anos tem publicado vários livros no domínio da História e Emigração, cujas sessões de apresentação o têm colocado em contacto estreito com as comunidades portuguesas, participou esta sexta-feira, como orador convidado no VIII Encontro de História Regional e Local na Escola, promovido pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia da Região Autónoma da Madeira.

No decurso da iniciativa, subordinada ao tema “Movimentos Migratórios Regionais: passado e presente”, e destinada a professores de todos os grupos de recrutamento, investigadores e outros agentes culturais, Daniel Bastos apresentou uma comunicação intitulada “Galeria dos Pioneiros Portugueses – um espaço de memória da comunidade luso-canadiana em Toronto: o exemplo dos madeirenses”.

Ao longo da sua comunicação, o investigador destacou a integração, o empreendedorismo e a dinâmica associativa da comunidade portuguesa no Canadá. Em particular, da comunidade madeirense, que representará cerca de 5% da comunidade luso-canadiana, cerca de 20 mil madeirenses, principalmente em Toronto, capital do Ontário, e cidade onde se encontra a maior comunidade madeirense no Canadá.

O historiador realçou a dinâmica associativa do Canadian Madeira Club (Casa da Madeira), agremiação estabelecida no início dos anos 60, e as festas tradicionais madeirenses, com especial destaque para a de Nossa Senhora do Monte, que se realizam no Madeira Park. Assim, como o papel dos fundadores madeirenses da Galeria dos Pioneiros Portugueses em Toronto, José Mário Coelho e Bernardette Gouveia, que em conjunto com o comendador vianense Manuel DaCosta, um dos mais ativos e beneméritos empresários lusos em Toronto, impulsionaram este espaço singular que se dedica à perpetuação da memória e das histórias dos pioneiros portugueses para o Canadá, entre eles, alguns naturais da pérola do Atlântico.

Historiador, escritor e professor, Daniel Bastos, é atualmente consultor do Museu das Migrações e das Comunidades, sediado em Fafe, e da rede museológica virtual das comunidades portuguesas, instituída pela Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, que pretende criar uma plataforma entre diversos núcleos museológicos, arquivos e coleções respeitantes à história e à memória, à vida e às perspetivas de futuro dos portugueses que vivem e trabalham fora do seu país.