Daniel Bastos descreveu o percurso dos “brasileiros de torna-viagem”

O historiador Daniel Bastos, colunista do BOM DIA, que ao longo dos últimos anos tem publicado vários livros no domínio da História e Emigração, cujas sessões de apresentação o têm colocado em contacto estreito com as comunidades portuguesas, apresentou no final da semana passada uma comunicação no XXVI Congresso Internacional de Antropologia Ibero-Americana.

No decurso da iniciativa, que se realizou no Fundão entre os dias 22 e 25 de março, e juntou instituições académicas e científicas de distintas geografias, profissionais, instituições e centros académicos de dez países, e abrangeu áreas como a antropologia, a sociologia, a história, a economia ou a política, procurando analisar diversas problemáticas dos fenómenos migratórios na sociedade contemporânea, o investigador apresentou uma comunicação intitulada: “Fafe – uma construção contemporânea dos brasileiros de torna-viagem”.

Ao longo da sua comunicação no congresso, que é considerado um dos mais relevantes do espaço Ibero-Americano, este ano subordinado ao tema “Territórios, Migrações e Fronteiras”, o historiador destacou o percurso dos portugueses que na transição do séc. XIX para o séc. XX emigraram para o Brasil, muitos deles provenientes do Minho, em particular de Fafe, à procura de melhores condições de vida. Os chamados “brasileiros de torna-viagem”, que quando retornaram ao torrão natal foram impulsionadores da construção de residências, de indústrias e obras filantrópicas, assim como dinamizadores da vida pública, económica, social e cultural.

Historiador, escritor e professor, Daniel Bastos, é atualmente consultor do Museu das Migrações e das Comunidades, sediado em Fafe, e da rede museológica virtual das comunidades portuguesas, instituída pela Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, que pretende criar uma plataforma entre diversos núcleos museológicos, arquivos e coleções respeitantes à história e à memória, à vida e às perspetivas de futuro dos portugueses que vivem e trabalham fora do seu país.