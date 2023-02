Daniel Bastos apresenta no Luxemburgo livro sobre as comunidades portuguesas

No próximo 25 de fevereiro (sábado), o escritor e historiador Daniel Bastos, colunista do BOM DIA, apresenta no Festival das Migrações no Luxemburgo, a segunda edição do seu último livro “Crónicas – Comunidades, Emigração e Lusofonia”.

A segunda edição da obra, agora revista e aumentada, que reúne as crónicas que o historiador tem escrito nos últimos anos na imprensa de língua portuguesa no mundo, é apresentada às 13h00 na Sala 2B da LuxExpo, em Kirchberg, no âmbito do 40.º aniversário do Festival das Migrações, um certame que reúne milhares de visitantes e se assume como o encontro de todas as culturas no Luxemburgo.

A apresentação do livro, que é prefaciado pelo advogado e comentador Luís Marques Mendes, integra o programa da conferência-debate sobre a emigração lusófona promovida pelo Centro de Documentação sobre Migrações Humanas (CDMH). Uma iniciativa que contará com a presença de Maria Beatriz Rocha-Trindade, uma das maiores especialistas nacionais do fenómeno das migrações, e que será moderada pela socióloga Heidi Martins, investigadora do CDMH.

Refira-se que nesta última obra, o escritor revela o empreendedorismo, as contrariedades, a resiliência e a solidariedade das comunidades portuguesas, a riqueza do seu movimento associativo, e as enormes potencialidades culturais, económicas e políticas que as mesmas representam nas pátrias de acolhimento e de origem, como é o caso da comunidade lusa no Luxemburgo, a maior comunidade no Grão-Ducado, representando cerca de 20% da população total do país.

Professor e autor de vários livros que retratam a história da emigração portuguesa, Daniel Bastos é atualmente consultor do Museu das Migrações e das Comunidades, sediado em Fafe, e da rede museológica virtual das comunidades portuguesas, instituída pela Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas.