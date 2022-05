Daniel Bastos apresenta livro de crónicas em Braga

Daniel Bastos apresenta, no próximo dia 4 de junho (sábado), às 17 horas, na FNAC em Braga, cidade que acolhe este ano as comemorações oficiais do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, o seu mais recente livro “Crónicas – Comunidades, Emigração e Lusofonia”.

A apresentação da obra, “que reúne as crónicas que tenho escrito nos últimos anos em meios de comunicação dirigidos para a diáspora, e com as quais tenho procurado dignificar, reconhecer e valorizar as sucessivas gerações de compatriotas que saíram de Portugal, estará a cargo de Isabelle de Oliveira”, disse o autor e colunista regular do BOM DIA.

Isabelle de Oliveira é professora e diretora de investigação na Universidade Sorbonne Nouvelle – Paris, e Presidente do Instituto do Mundo Lusófono (IMLus). “Era uma enorme honra contar com a presença de amigos nesta sessão na capital do Minho”, declarou Bastos.