Daniel Adrião avança para a liderança do PS

“É preciso uma profunda renovação do PS”, sustenta Daniel Adrião. Isso, considera, exige um corte “com as más práticas” dentro do partido, o que “só se faz com novos protagonistas”. “O PS precisa de mudar de vida”, disse na semana passada, antes do Conselho Nacional do PS o membro da Comissão Política Nacional dos socialistas.

Questionado nessa altura se colocava a hipótese de avançar com uma candidatura a secretário-geral, Adrião, que também lidera a corrente minoritária do PS Democracia Plena, respondeu: “Não coloco nem afasto”. Entretanto, o BOM DIA soube, de fontes próximas de Daniel Adrião que este irá avançar com uma candidatura à liderança do PS.

Daniel Adrião, que tentou chegar à liderança do PS em 2016, 2018 e 2021, sente que essas suas três candidaturas “foram úteis” ao partido: trouxeram às discussões “vozes livres”, embora “por vezes abafadas”, considerou na noite do Conselho Nacional do PS.

O socialista é investigador no ISCTE e CEO da Educanology, uma startup dedicada à inovação educativa.

Foi consultor de comunicação em várias instituições, jornalista, editor e colunista do jornal Semanário, tendo sido colaborador noutros jornais e revistas. É autor de dois livros: “Portugal a Meia-Haste – Os últimos dias de um Estado-vassalo” (2015) e “Um novo paradigma educativo para Portugal no século XXI” (2019).