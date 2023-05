Dance um slow na cidade de António Zambujo

António Zambujo vai lançar no dia 12 de maio o primeiro single do seu novo álbum de originais. “Dancemos um Slow” é o tema de abertura do seu novo trabalho, “Cidade”.

Em declarações prestadas sobre o seu novo trabalho, Miguel Araújo explica que perante um cenário de “pandemia, guerra, inflação, más notícias, um futuro que parece um muro de pedra” ele recorda que não dança e que nem nunca dançou.

Pelas palavras do próprio, “carrego em mim o trauma de nunca ter dançado um Slow na idade em que as minhas amigas e os meus amigos partilhavam agarrados as canções do Phil Collins nas festas”.

Posto isto, o cantor estava na cozinha “a beber cerveja pela garrafa com outros, poucos, da sua espécie, a dizer disparates e a colar o rótulo da garrafa de cerveja na testa, longe de imaginar que o mundo acaba amanhã sem ter a fineza de se conceder três minutos e meio para dançar pelo menos um último Slow”.

“Dancemos um Slow” chega ao público dia 12 de maio e a edição do álbum está prevista para o último trimestre de 2023.