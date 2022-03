Dança portuguesa em Biarritz, no âmbito da Temporada Cruzada

A KALE Companhia de Dança estará presente esta quinta-feira em Biarritz, no sudoeste de França, para apresentar uma nova peça. TRIPLO é a nova criação do grupo de coreógrafos de três nações, entre elas Portugal.

No âmbito da Temporada Cruzada entre Portugal e França, a companhia de dança propõe a criação de espetáculo em formato triplo. Os coreógrafos pretendem dar mostrar aspetos específicos da sua cultura, como é o caso da portuguesa Daniela Cruz, criadora em expansão no âmbito da dança contemporânea.

A peça contará ainda com performances do espanhol Igor Calonge e o francês Hamid Ben Mahi, numa colaboração da KALE com o projeto REGARDS CROISÉS.

Esta quinta-feira, o grupo atuará no Le Colysée, em Biarritz, depois de já ter atuado em Famalicão e com outras visitas marcadas para Portugal, de norte a sul.