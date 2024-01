Dakar: João Ferreira no pódio da etapa de domingo

Depois das dificuldades sentidas no sábado com três furos, João Ferreira conseguiu este domingo um lugar no pódio da segunda etapa do Dakar Rally.

O piloto de Leiria, que disputa a categoria SSV, terminou a etapa na terceira posição.

Depois de, no início, ainda ter chegado a liderar a especial, João Ferreira, navegado por Filipe Palmeiro, acabou por ceder algumas posições devido a um furo.

Na classificação geral, esta dupla segue na 8.ª posição.