Da Weasel dão concerto em linha e conversam com os fãs

O festival NOS Alive prepara um momento único com os Da Weasel, para o próximo dia 11 de julho, de forma a assinalar a data que marcaria o reencontro do grupo com o público, no Palco NOS no regresso ao passeio Marítimo de Algés, passados 13 anos da 1ª edição do festival e depois de mais de uma década de interregno.

Os tempos especiais que vivemos, devido à pandemia da Covid 19, não vão impedir os Da Weasel de celebrar esta data, juntamente com o Festival NOS Alive e, assim, fica marcado encontro para as 21h00 do próximo dia 11 de Julho no Instagram e Facebook, do NOS Alive, Da Weasel e Rádio Comercial.

Numa emissão NOS Alive online, em canal aberto, podemos revelar que vai acontecer um chat com a presença da banda, moderado por Rui Simões, da Rádio Comercial, com a participação dos fãs dos Da Weasel.

Pode participar diretamente nesta conversa, apenas, quem comprovar ser o fiel detentor de bilhete ou passe válido para o concerto da banda que se iria realizar no Passeio Marítimo de Algés este ano, e ainda para aqueles que já adquiriram bilhete ou passe que inclua o dia 10 de julho 2021, dia em que a banda atuará no Palco NOS do festival.

O passatempo já se encontra disponível em www.nosalive.com e termina no dia 9 de julho às 23:59. Os vencedores serão anunciados no dia 10 de julho via e-mail ou telefone concedido na participação.