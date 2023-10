Os Estados perdem significado e estão cada vez mais dependentes de agendas globais centrais ou anónimas e como diz o presidente da República “chegou-se ao ponto de para fazer o PRR (Plano de Recuperação e Resiliência (1)) o Estado ter que recorrer a um gestor privado”. Marcelo Rebelo de Sousa constata: “o que interessa é a sensação imediata”!

Nesta situação trata-se de manter as populações distraídas com assuntos marginais dado os próprios governantes se encontrarem sobrecarregados num sistema de interdependências sem conseguirem ver o fio da meada que os leva a sentirem-se melhor na defesa de ideologias e no emprego de rectóricas partidárias; povo e governantes andam às apalpadelas! E o Presidente acentua: “Os partidos deixaram de ter gabinetes de estudo internos e o Estado deixou de ter gabinetes de planeamento activos”. Em vez disso o Estado cria gabinetes de aplicação de normas e orientações de organismos internacionais sobreordenados; esta situação desqualifica a política, transformando governantes em meros administradores. Deste modo o poder é redirecionado para a administração que passa a ser o braço direito da execução de agendas políticas de grupos oligárquicos a operar globalmente. Tudo se torna mais tecnocrata ampliando-se a multidão de assessores e da burocracia: Adeus política, políticos e democracia!

A dependência da banca internacional e dos oligarcas mundialmente relevantes para o financiamento das dívidas dos Estados e indispensáveis para o sistema de abastecimento (serviços) da população impossibilitam os governos de uma governação adequada às necessidades específicas de cada país.

Aos governantes dos países não resta senão administrar uma situação entrópica desoladora. Vão por enquanto conseguindo iludir-se e iludir as populações exibindo-se de reunião em reunião com brilho internacional falacioso. Vive-se já na fase falaciosa de uma sociedade artificiosa a viver do engano. Ainda há perspectivas possibilitadoras de futuro digno e livre, mas para isso terão todos de tornar-se conscientes das próprias limitações e confiar mais em si próprios e voltarem-se para as bases.

Sem respeito pelo cidadão tem-se seguido os métodos da publicidade e do apelo à emotividade numa sociedade cada vez mais fria.

Num mundo cheio de certezas e a viver do pós fático e de certezas fabricadas criadoras de crises sobre crises tornar-se-ia óbvio voltar à dúvida metódica e à dúvida do tempo que possibilite de novo o desenvolvimento da natureza criativa e fecundante. Será necessário voltar-se à pessoa humana, à família e à região.

(1) O Plano de Recuperação e Resiliência é um programa de aplicação nacional, com um período de execução até 2026, que visa implementar um conjunto de reformas e investimentos destinados a repor o crescimento económico sustentado, após a pandemia, reforçando o objetivo de convergência com a Europa.