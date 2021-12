Da Suíça levou para Felgueiras a paixão pelas iluminações de Natal

António Santos viveu na Suíça 35 anos e apaixonou-se pelo espírito de Natal. Há dez anos que representa essa paixão nas dezenas de imagens iluminadas e cerca de 10 mil lâmpadas que coloca na sua casa, em Felgueiras, por altura do Natal.

“As casas são todas muito embelezadas na época natalícia. Como sou religioso, também gosto muito desta época. Comecei a ter paixão de ver. Via na Suíça e também lá iluminava a minha casa. Vi coisas lindíssimas”, contou ao jornal A Verdade.

Desde a iluminação à volta da casa, telhados, árvores, lago e jardim, são cerca de mil metros e 20 imagens que reluzem a paixão pelo Natal. As imagens com interior iluminado – que representam o presépio, o Pai Natal e as renas, entre outras figuras – são difíceis de encontrar e vieram da Suíça, explicou.

António Santos já se encontra em Portugal há três anos, mas, mesmo quando estava emigrado e apenas passava cá três semanas, “montava e desmontava [a iluminação] pelo gosto que tinha”. “É muito cabo e muita ficha”, que demoram cerca de uma semana a montar, mas “o mais difícil é até iniciar”.

A ideia é continuar a elaborar este trabalho e, este ano, com a boa recetividade que teve após a maior divulgação que tem feito ainda há mais “motivação” em fazer “cada vez melhor”. Habitualmente, já ilumina a casa com várias lâmpadas LED, mas, por esta altura, parece “um paraíso”. “Tenho um gosto enorme”, afirma, adiantando que pretende ainda colocar mais imagens nos próximos anos.

É possível ver a iluminação de Natal da casa de António Santos até 20 de janeiro.