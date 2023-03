Da Beira Alta para o mundo: já conhece os Fraga do Ladrão?

Estes Fraga do Ladrão não roubam nada a ninguém. Antes pelo contrário. Dão-nos alegria e boa disposição através da sua música inspirada nos ritmos e na riqueza das rimas da Beira Alta. Estamos a falar de um novo projeto de música tradicional portuguesa, batizado com o nome de uma enorme rocha, para os lados de Trancoso, conhecida de todos os beirões.

A ideia de lançar este projeto surgiu há alguns anos, mas só agora se concretizou. Ivo Duarte e Filipe Mendes começaram a compor temas originais, dando corpo à sua vontade de dinamizar a música tradicional portuguesa.

“Pensamos que a música tradicional necessita de uma ‘onda positiva’, cantando de uma forma mais simples e alegre as tradições e os dizeres beirões”, explica Ivo Duarte.

O duo já tem uma mão cheia de canções originais prontas a gravar, faltando agora encontrar patrocinadores para o projeto, públicos ou privados, de forma a serem encontradas as condições financeiras mínimas para concretizar a gravação de um álbum.

“O nosso objetivo é gravar o primeiro álbum e dar concertos, levando este espírito bem português, tradicional e beirão aos quatro cantos do mundo, em especial, à nossa diáspora”, afirma Filipe Mendes.

Já é possível ter uma ideia da música dos Fraga do Ladrão através do vídeo publicado no Youtube, com a música “Soleirinha” e imagens captadas em vários pontos emblemáticos da Beira Alta, como Folgosinho, Linhares da Beira, Castelo Mendo e Prova.

“Namorei uma menina na soleirinha da porta/Os seus pais não me queriam por eu ser um perna torta”. O humor e o bom gosto presentes nesta primeira amostra deixam água na boca dos apreciadores da música tradicional portuguesa.