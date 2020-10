Da angústia da influência

Este andar por aí falsamente descontraído

mascarado naturalmente com um sorriso nada natural

sorriso social transvestido

sempre pregado de orelha a orelha

mesmo por debaixo da máscara antiviral

a necessidade de desenhar o sorriso sem bocejar

sê social! sê social! sê social!

a conversa fácil que entroso com os outros

o porte cheio de urbanidade, a atitude civilizada

o ar de cidadão no lugar certo

o uniforme adequado no cenário correcto

o ar galhardo, o olhar afirmado com que avanço

mas nas tripas a angústia latente que medra

a ansiedade que acabrunha e esbate

o pavor que entorpece e paralisa

o medo que se abate e esmaga

temor de quê, poltrão pusilânime?

de não ser

de ser nada

de ser nada no meio deste tudo tão vazio

de ser nada do meio deste tudo já tão cheio

de não ser legítimo

no que faço, no que digo, no que escrevo

mas, afinal, que alforria espero?

quem me dá a legitimidade que aguardo?

legitimidade, mas segundo a lei de quê, de quem?

quem me outorga reconhecimento?

par inter pares?

a aversão de não ser genuíno, autêntico?

mas verdadeiro em relação a quê, a quem?

de não ser eu em relação a mim mesmo?

que absurdidade abstrusa!

o terror de não ser original, de não ser único

de ser um pálido copy paste

translúcido de tudo o resto?

que barbaridade, poeta

que cometes contra ti mesmo

essa angústia homicida

assim morrerás na alma de anemia

e isso são perguntas de poeta menor!

José Luís Correia

JLC09102020

De l’angoisse de l’influence

Ma manière de marcher faussement détendue

naturellement masqué par un sourire qui n’a rien de naturel

sourire social travesti

toujours cloué d’une oreille à l’autre

même sous le masque antiviral

le besoin de dessiner un sourire sans bâiller

sois social ! sois social ! sois social !

la discussion facile que j’entame avec les autres

l’urbanité, l’attitude civilisée

un air de citoyen qui est au bon endroit

l’uniforme approprié au bon scénario

l’air gaillard, le regard affirmé avec lequel j’avance

mais dans les tripes l’angoisse latente qui craint

l’anxiété qui s’estompe sur moi et veut en finir

l’effroi qui m’engourdit et paralyse

la peur qui s’abat sur moi et m’écrase

la trouille de quoi, lâche pusillanime ?

de ne pas être

de n’être rien

de n’être rien au milieu du tout si vide

de n’être rien au milieu du tout déjà si plein

de ne pas être légitime

dans ce que je fais, ce que je dis, ce que j’écris

mais, finalement, à quel affranchissement je m’attends ?

qui me donnera la légitimité que j’attends ?

légitimité, mais selon la loi de quoi, de qui ?

qui m’accorde la reconnaissance ?

par inter pares ?

l’aversion de ne pas être véritable, authentique ?

mais vrai par rapport à quoi, à qui ?

de ne pas être moi par rapport à moi-même ?

quelle absurdité absconse !

l’horreur de ne pas être original, de ne pas être unique

d’être un pâle copier-coller

translucide de tout le reste ?

quelle crauté, poète

tu t’infliges à toi-même

cette angoisse assassine

ainsi tu mourras dans l’âme d’anémie

car cela sont des questions de poète mineur !

José Luís Correia

JLC09102020