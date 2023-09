D. Américo Aguiar cruza-se com Stallone ao visitar Papa Francisco

O cardeal português D. Américo Aguiar, que em breve assumirá funções no Vaticano, encontrou-se esta sexta-feira com o Papa Francisco numa audiência privada. À saída, foi surpreendido pelo ator Sylvester Stallone, com quem acabou por tirar uma fotografia.

De acordo com o Jornal de Notícias, D. Américo Aguiar, ainda Bispo Auxiliar de Lisboa e o grande responsável pela Jornada Mundial da Juventude, que decorreu em Lisboa, deslocou-se ao Vaticano para discutir com Papa Francisco o seu futuro.

Sabe-se que o português está na calha para assumir a função de Perfeito do Dicastério para os Leigos, Família e Vida, mas também está em cima da mesa a hipótese de se tornar bispo de Setúbal.

Por seu turno, Stallone está em Itália para uma cerimónia onde lhe será concedida cidadania honorária por parte do município de Puglia, terra natal do seu pai.