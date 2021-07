D.A.M.A. querem trocar o sofá pela praia

‘2021’ é o novo single inédito dos D.A.M.A que chegou já às rádios nacionais. O tema será disponibilizado digitalmente a partir da próxima terça-feira (20 de julho).

O vídeo de ‘2021’ foi gravado no concerto realizado no Campo Pequeno, em Lisboa, no passado mês de maio.

A canção foi feita em janeiro deste ano, quando o país voltou a confinar, e a banda, assim como a comunidade artística no geral, viu-se novamente sem poder trabalhar ou estar com os seus num registo de ‘normalidade’, tal como a conhecemos.

E assim nasceu ‘2021’, um tema que dá alento e uma perspetiva positiva do que ainda poderá acontecer este ano.