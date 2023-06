D.A.M.A esgotam Coliseu de Lisboa e Porto

Depois de esgotar as duas datas agendadas para o Coliseu de Lisboa, o trio lisboeta esgota agora a terceira data para o Coliseu do Porto.

O primeiro concerto acontece no Coliseu do Porto já no dia 1 de junho e segue-se o Coliseu de Lisboa nos dias 3 e 4 de junho. A banda vai-se fazer acompanhar de Buba Espinho e os Amigos do Alentejo, recriando em placo o ambiente em que idealizaram o single “CASA“.

“CASA” já é dupla platina e conta com mais de 6 milhões de streams no Spotify e quase 8 milhões de views no Youtube. “Esta canção foi o ponto de partida para uma nova abordagem ao repertório dos D.A.M.A, explorando sonoridades tradicionais portuguesas”, lê-se em comunicado.

“Loucamente“, o single sucessor a “CASA”, que conta com a participação de Los Romeros, foi gravado a 12 de maio e está em 1º nas tendências de música no Youtube, com 1 milhão de visualizações em 2 semanas.