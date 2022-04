D.A.M.A. celebram 10 anos no Castelo de S. Jorge

D.A.M.A celebram 10 anos de carreira com concerto especial, gravado no Castelo de São Jorge, este sábado.

D.A.M.A celebram 10 anos de carreira num concerto especial, gravado em DVD, com as canções mais marcantes e momentos nunca antes vistos. Gravado ao vivo, no Castelo de São Jorge, a banda interpreta o seu repertório de uma forma única acompanhada por orquestra. O DVD, que estará brevemente disponível, estreia este sábado às 22h45. Promete cenas inéditas, momentos de bastidores e concertos passados, acompanhando a história de vida de uma grande banda.

2022 marca o ano em que os D.A.M.A partem em digressão neste formato, com o primeiro concerto a realizar-se já a 9 de Abril, no Multiusos de Guimarães.

Kasha, Miguel Coimbra e Miguel Cristovinho são o núcleo central dos D.A.M.A, banda oriunda de Lisboa que se destaca pelas suas canções contagiantes, empatia com o público e energia das atuações ao vivo.

Em 2014, teve início esta aventura com a edição do seu primeiro disco, “Uma Questão de Princípio”, que rapidamente atingiu a marca de Platina e esteve em primeiro lugar do Top Nacional de Vendas durante 22 semanas, dando a conhecer singles como “Luísa”, “Balada Desajeitada” e “Às Vezes”. Em 2015 editam “Dá-me Um Segundo” e com o single “Não Dá” somam até hoje mais de 2 milhões de streams no Spotify, a digressão de apresentação do álbum teve mais de 1 milhão de espectadores e passou pela Altice Arena. Em 2017 editaram o terceiro LP – “Lado a Lado” – com o qual esgotaram, no início de 2018, o Campo Pequeno na apresentação do disco em Lisboa. Os singles “Oquelávai”, “Nasty” e “Era Eu” somam milhões de plays no Youtube e streams no Spotify, tendo a digressão corrido todo o país.

Em 2020 editaram “Sozinhos à Chuva”, o quarto longa-duração de originais, que conta com 12 canções originais.