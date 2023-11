CVIEIRA partilha “experiência”

“Experiência” é o novo single de CVIEIRA, em colaboração com o rapper cabo-verdiano De Britto!

Após o lançamento de “Se Pensei”, em dezembro do ano passado e de “Ding Dong” em fevereiro deste ano, CVIEIRA vem agora apresentar o terceiro trabalho retirado do seu álbum, um tema que é um tratado direcionado para as novas gerações, sobre a importância da tomada de decisão, das escolhas e da luta pelos sonhos de cada um. “Experiência” é a viagem pelo percurso de CVIEIRA, pelas suas vivências, amizades, pensamentos e superações.

Num formato pop elegante, o tema é repleto de um balanço contagiante, muito pela energia da bateria e do baixo, misturando sonoridades como a soul, o r&b e o hip-hop, presente nas vozes de CVIEIRA e do De Britto, no Rhodes e nos sintetizadores, que vão surpreendendo em aparecimentos inesperados ao longo da música.

Com forte influência das melhores tendências da Pop, CVIEIRA procura na sua música a criação de uma marca própria, num estilo único e diferenciador, repleto de personalidade, a mesma que o tem ajudado a gerir diversos projetos na indústria do entretenimento enquanto produtor, músico, compositor, letrista e empreendedor.

O tema “Experiência” é o terceiro single retirado do seu álbum de estreia a solo, intitulado “Loyalty”, que será lançado em breve no mercado.