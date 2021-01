Curta portuguesa selecionada para festival de cinema em Angers

A curta-metragem portuguesa “Meine Liebe”, de Clara Jost, está em competição no Festival Premiers Plans, cuja 33.ª edição se inicia esta terça-feira em Angers, França.

De acordo com informação disponível no ‘site’ oficial do festival, “Meine Liebe”, documentário experimental de Clara Jost sobre o ciclo de vida de um pequeno tomateiro, compete pelo prémio de Melhor Curta Metragem Europeia.

“Meine Liebe” teve estreia mundial no ano passado, no IndieLisboa, onde foi distinguido com o prémio de melhor curta-metragem da competição nacional.

Em outubro, a curta-metragem de Clara Jost fez parte da competição oficial do Festival de Cinema Novo de Montreal, no Canadá, na competição de primeiras obras.

Em novembro, “Meine Liebe” esteve na programação do 62.º Zinebi – Festival Internacional de Documentário e Curta-Metragem de Bilbau, Espanha.

O Premiers Plans “é um festival que pretende dar visibilidade aos jovens promissores cineastas europeus”, refere a Portugal Film – Agência Internacional de Cinema Português, num comunicado hoje divulgado, lembrando que Clara Jost “faz parte de uma nova geração de cineastas recém-saídos da Escola de Cinema, à semelhança de Duarte Coimbra ou David Pinheiro Vicente, entre outros, que têm alcançado prestigiosas seleções nos festivais de cinema internacionais”.

A 33.ª edição do Premiers Plans decorre até 31 de janeiro.

