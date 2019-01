Curta portuguesa estreia em Berlim

A curta-metragem “Past Perfect”, do português Jorge Jácome, vai ter a sua estreia mundial no Festival de Cinema de Berlim, anunciou o certame.

Na edição de 2019 das curtas da Berlinale, 24 filmes de 17 países vão competir pelo palmarés que, em 2017 e 2016, distinguiu Diogo Costa Amarante e Leonor Teles, respetivamente.

O filme de Jorge Jácome compete com nomes como Bárbara Wagner e Benjamin de Burca, Martín Rejtman, Luca Tóth, Rainer Kohlberger, Eva Könnemann, Flóra Anna Buda e Manuel Abramovich, entre outros.

Segundo a biografia disponível na página da Portugal Film, Jácome nasceu em 1988, em Viana do Castelo, cresceu em Macau e, em 2010, terminou o curso de cinema na Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa, sendo pós-graduado pela francesa Le Fresnoy – Estúdio Nacional das Artes Contemporâneas.

Em junho do ano passado, o filme “Flores”, de Jorge Jácome, venceu os prémios do público e da competição internacional do Festival de Curtas Metragens de Hamburgo.

A ‘curta’ de Jorge Jácome foi estreada no festival IndieLisboa de 2017, onde recebeu o prémio Novo Talento. Desde então foi distinguida com prémios de melhor curta-metragem, do júri e de melhor filme, entre outras distinções, em festivais de cinema experimental da Croácia e da Roménia, em festivais de Santiago de Compostela, Verín e Navarra, em Espanha, em Cartagena das Índias, na Colômbia, em Winterthur, na Suíça, Guadalajara, no México, e Turim, em Itália.

“Os filmes da edição de 2019 da competição internacional de curtas-metragens da Berlinale tratam diversos aspetos do poder, da visibilidade e do conhecimento como elementos integrais da examinação transcendente que a secção faz da natureza da participação”, pode ler-se no comunicado do Festival de Berlim.

A curadora Maike Mia Höhne afirma serem necessários “novos exemplos e uma multidão de histórias se se pretende criar um futuro viável para todos”.

Os filmes “Marighella”, do ator brasileiro Wagner Moura, e “Varda par Agnès”, da cineasta belga Agnès Varda, farão a estreia mundial em fevereiro no Festival de Cinema de Berlim, revelou a organização na semana passada.

O festival tinha anunciado em dezembro os primeiros filmes de seleção oficial, acrescentando depois outra dezena, entre competição e exibições especiais. Fora de competição, Berlim mostrará “Marighella”, que assinala a estreia de Wagner Moura na realização.

O 69.º Festival de Cinema de Berlim decorrerá de sete a 17 de fevereiro e o júri será presidido pela atriz francesa Juliette Binoche.