Curta-metragem portuguesa no festival de Sundance

A curta-metragem de animação portuguesa “Garrano”, de David Doutel e Vasco Sá, foi selecionada para o festival norte-americano de Sundance, cuja edição de 2023 decorre em janeiro, anunciou a organização.

O filme português faz parte da lista de 64 curtas-metragens selecionadas para a edição de 2023, divulgada pela organização do festival, num comunicado disponibilizado no seu ‘site’.

Estes 64 filmes foram selecionados entre 10.981, “o número mais elevado de que há registo”, dos quais 4.996 são dos Estados Unidos e 5.985 do resto do mundo.

Em 2023, o programa de curtas-metragens inclui filmes de 23 países. “Garrano”, uma ficção sobre um rapaz que é pago para atear um fogo num pinhal, é a única ‘curta’ portuguesa selecionada.

O filme é uma produção da BAP Studio, uma cooperativa dedicada ao cinema de animação, no Porto, com uma década de existência e que se autonomizou a partir da produtora Bando à Parte, de Rodrigo Areias.

“Garrano” esteve, em junho, nos festivais de Annecy e de Zagreb. Um mês depois, venceu o prémio do público, na competição nacional, do festival internacional Curtas Vila do Conde.

Em outubro, foi distinguido com o Prémio Nacional da Animação 2022, durante a 21.ª Festa Mundial da Animação, em Coimbra.

Em “Garrano”, David Doutel e Vasco Sá voltaram a partilhar a experiência da realização de cinema de animação, que já tinham tido em outras três curtas-metragens: “O sapateiro” (2011), “Fuligem” (2014) e “Agouro” (2018).

Atualmente, estão a preparar a primeira longa-metragem de animação, intitulada “Una”, produzida pelo BAP Studio e que contará com um milhão de euros de apoio do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA).

Em declarações à agência Lusa, em maio, David Doutel explicou que o argumento do filme é da escritora Regina Guimarães, tendo subjacente o tema da sustentabilidade ambiental.

O filme cruzará dois conceitos que se relacionam, um sobre “o paradoxo da extração de energias renováveis, neste caso o lítio, para salvar o planeta”, e outro sobre ecoansiedade nos mais jovens.

Desde as primeiras ideias até à estreia da longa-metragem, os realizadores estimam um tempo de trabalho de seis anos.

O trabalho de produção de uma longa-metragem de animação é moroso, não só pelo trabalho criativo, mas também pelo processo de angariação de várias fontes de financiamento e de contratação de profissionais por vários anos, para um trabalho “continuado, estável e sem precariedade”, explicou na altura.

“Una” será ainda a primeira experiência de longa-metragem do BAP Studio. Do núcleo duro do BAP Studio fazem parte David Doutel, Vasco Sá, Laura Gonçalves, Alexandra Ramires, Rodrigo Areias e Victor Hugo Rocha.

O festival Sundance 2023 decorre entre 19 e 29 de janeiro em Park City, no estado do Utah.

A programação integra ainda a coprodução portuguesa “Last Things”, realizada e escrita por Deborah Stratman, na secção “Nova Fronteira”, anunciada na semana passada.

Uma coprodução entre a norte-americana Pythagoras Film, a portuguesa Stenar Projects e a francesa Elinka Films, “Last Things” (“Últimas coisas”, em tradução livre) é um filme de 50 minutos que aborda a “evolução e a extinção do ponto de vista das rochas e de vários futuros outros”.