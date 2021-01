Curta metragem de Carolina Deslandes é tendência digital

A 25 de novembro, Carolina Deslandes deu a conhecer “Mulher”, um EP e uma curta-metragem realizada em parceria com Filipe Correia dos Santos. Neste vídeo musical e de performance de longa duração, que acaba de ultrapassar a meta das 200 mil visualizações, podemos ouvir as canções e assistir à ficção escrita, narrada e protagonizada pela artista.

“Mulher” representa várias gerações de mulheres vítimas de violência doméstica. Este lançamento contou com o apoio do MEO, que se associou ao projecto com o objectivo de consciencializar os portugueses para esta forma de abuso.

Por altura do lançamento, “Mulher” esteve mais de uma semana no top 15 de tendências do YouTube, em Portugal. O EP estreou-se ainda em #1 do iTunes e Carolina Deslandes foi capa das principais playlists dos serviços de streaming – Pop PT do Spotify, Palco Pop do Tidal e Play Portugal da Apple Music. O single “Não Me Importo” teve entrada directa para o top 100 do Spotify em Portugal.

“Mulher” sucede ao EP “Mercúrio”, lançado este verão em parceria com Jimmy P, e ao álbum “CASA”, editado em abril de 2018, que alcançou a marca de Platina e colocou Carolina Deslandes entre os artistas de maior sucesso em Portugal.

“CASA” inclui três singles que atingiram os tops de vendas e streaming: “A Vida Toda”, que conquistou o Galardão de Dupla Platina e foi distinguido com o Globo de Ouro de Melhor Música, “Avião de Papel”, uma parceria com Rui Veloso, com certificado de Platina e “Adeus, Amor Adeus”, single de Ouro.

Em dezembro, Carolina Deslandes foi distinguida com o Prémio Cinco Estrelas 2021, como personalidade na área da música, e iniciou este ano como nova mentora no programa The Voice Kids.