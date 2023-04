Curta de Pedro Costa vai a Cannes

A curta-metragem “As filhas do fogo”, do cineasta português Pedro Costa, foi integrada na Seleção Oficial do 76.º Festival de Cinema de Cannes.

A curta-metragem de Pedro Costa parte de uma colaboração multidisciplinar entre o cineasta e os Músicos do Tejo, que foi apresentada pela primeira vez em 2016, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

No espetáculo são usadas imagens que Pedro Costa captou durante as filmagens de “Casa da Lava” (1994), em Cabo Verde.

Essas imagens foram também usadas pelo cineasta nas duas projeções que apresentou em 2013 na exposição “Visitação. O Arquivo: Memória e Promessa”, que esteve patente no Museu de S. Roque, em Lisboa.

O filme “As filhas do fogo”, de 2019, foi apresentado no ano passado no Centro Pompidou, em Paris, integrado na exposição “O resto é sombra”, que incluiu obras de Pedro Costa, do escultor Rui Chafes e do fotógrafo Paulo Nozolino.

A seleção oficial do 76.º Festival de Cannes inclu filmes de realizadores como Martin Scorsese, Alice Rohrwacher, Nani Moretti, Aki Kaurismaki, Wim Wenders, Wang Bing, Ken Loach, Marco Bellocchio, Wes Anderson, Hirokazu Kore-eda e Kléber Mendonça Filho.

O filme de abertura será “Jeanne du Barry”, rodado e interpretado pela realizadora francesa Maiwenn, com a participação do ator Johnny Depp.

À 76.ª edição, o Festival de Cinema de Cannes é presidido pela primeira vez por uma mulher, a executiva alemã Iris Knobloch.

O júri da competição oficial será este ano presidido pelo realizador sueco Ruben Ostlund.

Na secção “Un Certain Regard” estreia-se o filme “A Flor do Buriti”, da realizadora brasileira Renée Nader Messora e do português João Salaviza, rodado com o povo indígena Krahô, do Brasil.

O diretor de fotografia português Rui Poças faz parte do júri da Semana da Crítica, na qual estará em competição a curta-metragem “Corpos Cintilantes”, da realizadora portuguesa Inês Teixeira.

A Quinzena dos Cineastas irá homenagear “Vale Abraão” (1993), filme de Manoel de Oliveira, colocando no cartaz oficial uma imagem da atriz Leonor Silveira, protagonista do filme.

Neste programa independente, paralelo ao Festival de Cannes e organizado pela Sociedade de Realizadoras e Realizadores de Cinema há mais de 50 anos, será exibido o filme “Légua”, de Filipa Reis e João Miller Guerra.