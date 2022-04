Curta de estudante portuguesa galardoada no Reino Unido

Micaela Castanheira, uma jovem estudante emigrada no Reino Unido, viu a sua primeira curta-metragem, com o título “For Reminiscence”, galardoada pela Royal Television Society Cymru, na categoria de Documentário, com o prémio Student Television Award 2022.

A jovem cineasta está orgulhosa pela distinção, pois considera que o trabalho desenvolvido tem “qualidade técnica e uma história bem contada”. Sente que está “numa missão, para ser contadora de histórias, só não sabia que podia fazer disto uma profissão”.

O seu primeiro trabalho foi filmado num mercado de antiguidades em Cardiff e aborda “a importância dos objetos na memória emocional dos seres humanos”.

Tanto Micaela como os seus colegas ficaram fascinados pelo mercado de antiguidades de Cardiff e, ao falarem com os comerciantes, perceberam a “relação sentimental que estes tinham com as antiguidades”.

A jovem estudante, natural de Setúbal, foi para o Reino Unido fazer Erasmus na Universidade de Leeds, no Norte de Inglaterra, mas durante o primeiro semestre de Literatura descobriu que “o que queria mesmo fazer era cinema”. Por este motivo, decidiu arriscar e mudar-se para a University of South Wales, em Cardiff, para fazer uma licenciatura em cinema.

Micaela Castanheira começou por graduar-se em Artes e Humanidades na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde teve as suas primeiras experiências com a fotografia e documentários, e percebeu a necessidade de trabalhar as vertentes do som, representação, escrita e imagem.

