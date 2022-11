Curral de Moinas muda-se para o Luxemburgo

O filme “Curral de Moinas – Os Banqueiros do Povo” estreia esta quarta-feira no Luxemburgo e em dois dos maiores cinemas do país: Kinepolis Luxemburgo e Kinepolis Belval.

O filme que tem batido recordes de bilheteira em Portugal, chega ao Luxemburgo pela mão do Cineclube Português, um projeto lançado pelo BOM DIA e que conta com o apoio da Direção Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal.

O filme começa quando a vida em Curral de Moinas é abalada, pois Quim descobre que tinha um pai, que lhe deixa em herança um banco, o prestigiado BICO (Banco Internacional de Crédito Oficial). Assim, Quim e Zé rumam a Lisboa, passando a ter uma vida de luxo, com direito a vinhos de rolha e carros com mais de 20 cavalos.

Mas, o dinheiro e a grande cidade, corrompem Quim. Será que a amizade entre os dois amigos vai resistir? Será que Quim consegue gerir o BICO se nem consegue fazer um troco? Será que a noite da capital está preparada para a monocelha de Zé? Lisboa nunca mais será a mesma…

“Curral de Moinas – Os Banqueiros do Povo” foi realizado por Miguel Cadilhe e conta com João Paulo Rodrigues, Pedro Alves, Sofia Ribeiro, Rui Unas, entre outros.

Veja os horários e compre os bilhetes aqui.