“Curral de Moinas”: João Paulo Rodrigues recebe prémio nos EUA

João Paulo Rodrigues vence prémio em festival norte-americano. O ator recebeu a distinção de “Melhor Ator” no Roosevelt Island Film Festival pela sua interpretação no filme “Curral de Moinas – Os Banqueiros do Povo”.

“Estou muito orgulhoso do que temos alcançado enquanto grupo, de todo o trabalho que temos feito. É uma enorme satisfação saber que algo que começou por ser uma brincadeira, tornou-se num projeto sério de humor, que está a conquistar cada vez mais pessoas”, disse o ator. “É a prova de que o humor genuíno será sempre eficaz e atual e iremos continuar a mostrar que “Curral de Moinas” está vivo, cheio de força e a conquistar o mundo!”, declarou ainda.

No mesmo festival, o filme também ganhou o Prémio de “Melhor Comédia” e “Melhor Realizador” para Miguel Cadilhe. Sendo assim, a produção volta a receber reconhecimento internacional. Recorde-se que o filme português já foi premiado internacionalmente na Índia, na Malásia e, agora, nos EUA, no Roosevelt Islanda Film Festival.

Além disso, não é a primeira vez que João Paulo Rodrigues vence um prémio internacional pela sua atuação. O ator foi premiado no Knight of The Reel Awards, na Índia, em março.

Anteriormente, em Portugal, mais de 320 mil pessoas viram esta comédia. Nesse sentido, foi um recordista de bilheteiras. Como resultado, é o quarto filme português mais visto de sempre. Além disso, o filme esteve também em exibição nos últimos meses nos cinemas da Suíça, Bélgica e Luxemburgo, pela mão do Cineclube Português, um projeto do BOM DIA.