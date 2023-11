Cultura portuguesa em exposição em Andorra

A sala de exposições do município de Encamp, em Andorra, acolheu esta quinta-feira a inauguração da exposição fotográfica “Integrados”, una iniciativa do Grupo de Folclore Casa de Portugal, em colaboração com a autarquia.

A inauguração decorreu na presença de Laura Mas, presidente da Câmara e os vereadores Nino Marot, Xavier Fernàndez e Andreu Riba. Laura Mas agradeceu aos impulsores do trabalho cultural o fato de regressarem à paróquia d’Encamp ressaltando a beleza das duas fotografias que correspondem à cidade de Encamp, as capelas de Sant Romà de les Bons i a de Sant Romà de Vila.

Por sua vez José Luis Carvalho, diretor artístico do Grupo agradeceu ao município terem acolhido a exposição e pelo interesse em divulgar a recolha fotográfica com o traje popular português no espaço do Comú.

No final dos discursos, autoridades e assistentes puderam apreciar o vídeo com as imagens das sessões fotográficas e a continuação degustar petiscos onde não faltou o vinho do Porto e as típicas cavacas.

A exposição itinerante e o documental foram inaugurados no mês de fevereiro na sede do Ministério de Cultura andorrano e nos últimos meses já percorreu as cidades de Andorra la Vella, Ordino, La Massana, Canillo e hoje foi apresentada em Encamp seguindo no dia 4 de dezembro para a cidade de Pas de la Casa, junto à fronteira com a França.

A exposição está formada por 14 fotografias que integram o traje popular português do Alto Minho no patrimônio arquitetônico do Principado de Andorra, recolhendo um par de espaços por paróquia e recriando atividades do dia a dia das gentes do norte de Portugal.

O calendário de atividades da coletividade portuguesa sediada no principado continua no próximo sábado com um magusto onde não faltarão as castanhas portuguesas, o caldo verde e o tradicional vinho verde.