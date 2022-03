Cultura “made in Porto” muda-se para Paris

No âmbito da temporada cruzada França-Portugal, Chloé Siganos, responsável dos Spectacles Vivants do Centre Pompidou, associou-se a Tiago Guedes, diretor do Teatro Municipal do Porto para oferecer Futurologias Fluorescentes de 18 de março a 2 de abril, uma jornada de 16 dias programa de últimas criações de uma jovem cena portuguesa.

Dança de patins com Cabraqimera da coreógrafa Catarina Miranda; ou o ritmo de HHY & The Kampala Unit, grupo formado pelo músico e artista visual Jonathan Uliel Saldanha ao retornar de Uganda. Este programa completa-se com uma instalação, encontros e uma seleção de filmes de line dance do DDD – Dias da Dança Festival.

Esses artistas são porosos ao mundo ao seu redor, transdisciplinares e desinibidos, livres de todos os códigos enquanto assumem sua herança cultural.

Estas identidades plurais que encontramos no Porto, berço da criação artística portuguesa, são celebradas no Centre Pompidou com o Teatro Municipal do Porto por ocasião da Temporada França-Portugal 2022.

Sexta 18 e sábado 19 março 20h30: Cabraqimera por Catarina Miranda (Dança)

De 18 a 26 de março: Poromecânica por Catarina Miranda (Vídeo instalação)

De 18 de março a 2 de abril: Programação online de filmes DDD – Festival Dias da Dança 2021 (Dança online). Transmissão online no site do Centre Pompidou de seis espetáculos de artistas e companhias selecionados dos projetos apresentados no DDD – Festival Dias da Dança 2021 do Teatro Municipal do Porto. (Programa por vir).

Sábado, 2 de abril, 20h30: Jonathan Uliel Saldanha – HHY & The Kampala Unit / Música.