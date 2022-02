Cuidados a ter ao pedir Créditos Pessoais Urgentes

Se está num momento de aperto financeiro e sua alternativa passa pelos Créditos Pessoais Urgentes, conheça os cuidados a ter neste tipo de crédito.

Uma emergência financeira é um momento sensível que pode afetar significativamente a qualidade de qualquer família. Com o aumento da procura do crédito ao consumo, o Banco de Portugal continua a frisar a importância do crédito responsável e como é importante ponderar antes de pedir um crédito num momento urgente.

Se precisar de um crédito, fique a saber que é possível obter um crédito pessoal em menos de 24 horas. Mas, ainda que exista esta facilidade, escolher sem deliberação, a primeira opção que lhe surge, pode arruinar a sua carteira.

Por este motivo, reunimos algumas sugestões e cuidados a ter, quando o assunto são créditos pessoais urgentes.

Contexto digital

Créditos ou empréstimos já não são sinónimos de tempo, idas aos bancos e horas a falar com gestores sobre burocracia.

A verdade é que o digital quebrou barreiras e esta mudança também marcou o mercado financeiro. Principalmente num momento em que se fala tanto de crédito rápido, a União Europeia prevê novas regulamentações para o crédito online. Isto porque a rapidez de financiamento abre portas a momentos mais vulneráveis.

As simulações online e a assinatura digital permitem então obter créditos pessoais, de forma muito rápida e cómoda para o consumidor. Sempre que é bem utilizada, esta é a solução perfeita tanto para o cliente, como para a entidade financeira.

No entanto, nem tudo é perfeito e com as vantagens, aparecem naturalmente também as desvantagens. As centenas de ofertas de crédito disponíveis online, podem levar o consumidor a escolher uma solução menos ideal e que, no fim de contas, ponha em risco o bem estar financeiro.

Cuidados a ter

Com o baixo poder de compra em Portugal, as famílias tendem a não conseguir criar poupanças suficientes para cobrir situações inesperadas e muitas das vezes a única solução é pedir um crédito urgente.

São já conhecidos casos de fraude, e o próprio Banco de Portugal comunica recorrentemente entidades que não podem financiar ou intermediar crédito.

Com isto, é essencial que num momento de urgência recorra apenas a entidades financeiras que são certificadas pela entidade reguladora. Esta é a melhor forma de garantir que não cai numa rede de problemas pessoais e financeiros.

O mesmo se aplica caso recorra a uma intermediação de crédito. Esta é de facto uma ótima maneira de perceber quais os créditos mais baixos e a solução ideal, por isso, pode recorrer a esta lista do Banco de Portugal para confirmar quais são as entidades que são certificadas em Portugal e podem tratar do crédito por si.

O montante que pede é uma peça fundamental neste puzzle de cuidados a ter.

É que ao pedir apenas o que realmente necessita, não só não mete em causa a sua saúde financeira, como também pode conseguir uma rápida aprovação.

Isto porque nos créditos pessoais urgentes, quanto menor for o valor pedido, maior a probabilidade de conseguir uma resposta em 24 horas.

Escolher o crédito ideal é também uma forma de garantir que não está a pagar juros a mais, por exemplo, se precisa de uma reparação rápida em casa, escolher um crédito para obras em vez de um crédito pessoal geral pode ajudar a conseguir obter melhores condições.

Tenha ainda em conta a Ficha de Informação Normalizada (FIN).

Este documento é enviado sempre que obtém uma simulação de crédito e, é nesta ficha que se consegue perceber todas as caraterísticas, taxas e comissões. Assim, consegue perceber se existem encargos ocultos e que não foram referenciados no processo.

Avaliação das entidades financeiras

Apesar de serem considerados créditos pouco burocráticos, os créditos pessoais urgentes não fogem à regra do Banco de Portugal e incluem supervisão.

Os bancos vão analisar e confirmar a viabilidade de lhe emprestar dinheiro para que não saia prejudicado e consiga pagar a prestação mensal. É por isso que no processo terá de apresentar o seu mapa de responsabilidades.

O mapa de responsabilidades permite às entidades financeiras e a si, perceber de forma detalhada como está a situação atual financeira. É neste documento que encontra as informações dos seus empréstimos, quanto falta pagar e o valor em incumprimento.

Saiba ainda que pode a qualquer momento fazer download deste documento sem qualquer custo. Através da Central de Responsabilidades de Crédito e utilizando o seu NIF e password do Portal das Finanças vai conseguir obter o ficheiro para posteriormente entregar à entidade financeira.

Como existe uma análise da situação financeira e também profissional, as entidades financeiras pedem também uma cópia do último modelo 3 do IRS. Por isso, se pretende pedir um crédito urgente pode começar por retirar este documento no Portal das Finanças e guardar para quando for requisitado pelo banco.

Nos pedidos de créditos pessoais urgentes são ainda pedidos alguns documentos mais comuns, como por exemplo o cartão de cidadão, recibos de vencimento e um comprovativo de morada fiscal (fatura de luz, água ou gás).

Se estiver numa posição em que precisa de um crédito urgente, pode começar por juntar esta documentação. É que cooperar com a entidade financeira e adiantar o trabalho burocrático, acelera todo o processo e permite obter uma aprovação mais rápida.