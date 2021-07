Cuidado. Quem nos quer convencer de que há pessoas a mais no mundo são as pessoas que, como as máquinas fazem o trabalho físico, já não precisam de nós para sermos os criados delas e portanto querem promover a nossa extinção para poderem herdar o planeta terra só para elas da mesma forma que herdaram dos seus antepassados os terrenos, as empresas, as contas bancárias, o ouro, roubado através de exploração ao longo dos séculos: os 10% que sabem que são eles que poluem a terra e que se nós estivermos cá não os vamos deixar continuar.