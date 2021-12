Cuidado que o Zé Pastilhas vem aí

Os 4Mens são um grupo de concertinas que se revela muito mais do que simples tocadores. A interpretação, toda a estrutura e composição teatral e a entrega dos elementos deste grupo são elementos que facilmente são transmitidos a quem escuta as suas músicas, partilhando com todos a sua paixão, divulgando as sonoridades mais populares de forma única, divertida e energética.

Num formato de comédia musical que caracteriza este grupo, “Zé Pastilhas” é o tema que se segue. Uma canção que retrata a vida de um jovem que por abusar das “pastilhas azuis” infelizmente morreu, mas algo salta à vista durante o seu velório e tudo tem uma razão.

Com uma vertente vincadamente de comédia popular, este tema promete arrancar sorrisos, “mesmo aos mais carrancudos”.

Com uma letra divertida e animada, esta obra é ilustrada por um vídeo que conta fielmente a história e o destino de “Zé Pastilhas”, tema que pode ser encontrado no CD – “É sempre festa”, que marca a comemoração dos 15 anos de existência do grupo.